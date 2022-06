Tesla Aktie News: Tesla am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 621,70 EUR

-0,13% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 20.06.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 622,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 622,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 621,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 912 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 1.080,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Bei 510,90 EUR fiel das Papier am 22.06.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 21,79 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 868,33 USD für die Tesla-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 20.04.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 18.756,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.389,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2022 terminiert.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 16,28 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie: Tesla soll Mitarbeiter über Social Media überwacht haben

Trotz kurzfristiger Turbulenzen: Mizuho-Analyst sieht in der Tesla-Aktie großes Aufwärtspotenzial

SpaceX entlässt offenbar Mitarbeiter nach Kritik an Konzernchef Elon Musk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com