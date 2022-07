Tesla Aktie News: Tesla reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Aktien in diesem Artikel Tesla 730,80 EUR

Um 20.07.2022 16:22:00 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 717,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 734,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 726,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.062 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 1.080,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.07.2021 bei 536,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 847,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 20.04.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 80,54 Prozent auf 18.756,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.389,00 USD erwirtschaftet worden.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 24.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 11,55 USD je Tesla-Aktie.

