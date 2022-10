Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gibt am Nachmittag deutlich nach

Aktien in diesem Artikel Tesla 216,90 EUR

Die Tesla-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 6,4 Prozent auf 211,25 EUR nach. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 206,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 215,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 122.506 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (360,00 EUR) erklomm das Papier am 04.11.2021. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 41,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2022 bei 193,20 EUR. Abschläge von 9,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 467,08 USD.

Am 20.07.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.934,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 11.958,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,20 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

