Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Aktien in diesem Artikel Tesla 134,38 EUR

-4,53% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,2 Prozent auf 139,02 EUR. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 142,52 EUR aus. Bei 139,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 110.244 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 357,53 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 61,12 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2022 bei 135,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 2,30 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 432,27 USD für die Tesla-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 19.10.2022. Das EPS lag bei 1,05 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 55,95 Prozent auf 21.454,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.757,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,07 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Hot Stocks heute: Tesla Long (APE4R8K) - Amazon-Aktie im Unterstützungsbereich

Was Elon Musk mit Michael Burrys Entscheidung, keine Tweets mehr zu löschen, zu tun hat

NASDAQ-Aktie Tesla dreht ins Minus: Twitter-Eskapaden von Elon Musk auch Gefahr für Tesla - Ermittlung wegen Gefahrstofflager