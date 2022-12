Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Tesla 132,94 EUR

Die Tesla-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 132,78 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 132,00 EUR aus. Bei 132,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 6.452 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 357,53 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,86 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.12.2022 bei 132,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 0,59 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 432,27 USD.

Am 19.10.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.757,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 25.01.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,08 USD je Tesla-Aktie.

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Offenbar massive Personalprobleme in Berliner Tesla-Werk - Ziele wohl nicht erreichbar

Tiefrotes Handelsende: Tesla-Aktien bleiben nach skeptischen Analystenkommentaren auf Talfahrt

Nach Twitter-Umfrage: Twitter-Chef Elon Musk offenbar aktiv auf der Suche nach Nachfolger

