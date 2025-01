Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochnachmittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 418,66 USD ab.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 418,66 USD. Die Tesla-Aktie sank bis auf 416,11 USD. Bei 416,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.548.552 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 488,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 16,68 Prozent Luft nach oben. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 138,82 USD ab. Mit Abgaben von 66,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 246,13 USD.

Am 23.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,18 Mrd. USD im Vergleich zu 23,35 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 29.01.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Tesla.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

