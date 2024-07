Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag verlustreich

Kurs der Tesla

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 249,15 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 249,15 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 248,85 USD. Bei 253,36 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.499.461 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2023 bei 278,97 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 138,82 USD. Dieser Wert wurde am 23.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Nachdem Tesla seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 164,38 USD.

Tesla ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,55 Prozent auf 21,30 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24,93 Mrd. USD gelegen.

Am 16.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Tesla rechnen Experten am 29.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,42 USD fest.

