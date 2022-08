Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Tesla 883,80 EUR

Die Tesla-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 871,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 871,00 EUR. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 869,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 869,00 EUR. Bisher wurden heute 434 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 04.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.080,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 19,35 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 579,60 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 50,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 845,42 USD an.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,45 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.934,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.958,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 19.10.2022 terminiert.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 12,29 USD je Aktie aus.

Bildquellen: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images