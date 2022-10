Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagnachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Tesla 207,50 EUR

Das Papier von Tesla befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,5 Prozent auf 205,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 204,90 EUR. Bei 218,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 103.507 Tesla-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 360,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 43,00 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.05.2022 bei 193,20 EUR. Abschläge von 6,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 442,08 USD.

Am 19.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.454,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 13.757,00 USD eingefahren.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,08 USD fest.

