Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla haussiert am Nachmittag

Die Aktie von Tesla zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 16,9 Prozent auf 249,69 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 16,9 Prozent auf 249,69 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 251,10 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 244,80 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.753.926 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 270,93 USD erreichte der Titel am 12.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,51 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 138,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 205,75 USD je Tesla-Aktie an.

Tesla ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,58 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 25,50 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,35 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Tesla am 22.01.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,27 USD je Tesla-Aktie.

