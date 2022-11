Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Tesla 179,72 EUR

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 179,04 EUR. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 179,48 EUR. Bei 178,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 46.893 Stück.

Am 04.01.2022 markierte das Papier bei 357,53 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Am 22.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,12 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 11,12 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 447,73 USD angegeben.

Tesla veröffentlichte am 19.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 USD je Aktie in den Büchern standen. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.454,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.757,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.01.2023 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,10 USD je Tesla-Aktie.

