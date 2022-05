Tesla Aktie News: Anleger greifen bei Tesla am Mittwochnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Tesla 605,90 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 25.05.2022 16:22:00 Uhr 0,8 Prozent. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 602,00 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 592,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 41.891 Tesla-Aktien.

Am 04.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.080,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 44,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 473,10 EUR am 05.06.2021. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 868,18 USD.

Tesla veröffentlichte am 20.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.756,00 USD – ein Plus von 80,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 10.389,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 16,14 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

