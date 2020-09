Tesla-Aktie aktuell: Tesla tendiert fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 336,90 EUR

Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 339,60 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 340,85 EUR. Mit einem Wert von 340,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 378 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 453,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2019 bei 41,68 EUR.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 338,09 USD. Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 2,89 USD in den Büchern stehen haben wird.

Tesla Inc. entwickelt und vermarktet hochwertige Sportwagen auf Elektrobasis. Daneben produziert der Fahrzeughersteller auch elektrische Antriebskomponenten. Zu Teslas Angebot zählen die Auto-Reihen Model S, Model X und Model 3. Erstes fällt eher in die Kategorie Luxuslimousine, das Model X ist ein SUV. Geplant sind weitere Modelle des Autoherstellers. Tesla stellt darüber hinaus auch Ladestationen, sogenannte Supercharger, bereit, mit denen das Model S innerhalb weniger Minuten vollständig aufgeladen werden kann. Außerdem ist das Unternehmen an der Entwicklung von Batteriesystemen und Antrieben tätig. Mit dem Stromspeichersystem Powerwall bietet Tesla in seinem Portfolio außerdem einen Energiespeicher für den Haushalt. Der Speicher funktioniert wie ein Akku, der Solarstrom oder günstigen Nachtstrom speichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgibt. Zudem betreibt Tesla eine Batteriefabrik in Nevada

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Konkurrent Lucid präsentiert erstes Fahrzeug

VW ID.3, BMW i3, Opel Ampera-e und Porsche Taycan: Darum konnten Elektroautos an Teslas V3-Supercharger-Stationen kostenlos aufgeladen werden

Neuer Kurseinbruch voraus? Warum der Rücktritt des Nikola-Gründers eine Gefahr für die Nikola-Aktie sein könnte

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ROBYN BECK/AFP/Getty Images