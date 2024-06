Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla steigt am Mittwochnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 192,22 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 192,22 USD. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 193,40 USD. Bei 186,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 3.495.085 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 299,29 USD markierte der Titel am 20.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 55,70 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 138,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 38,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 156,11 USD.

Tesla ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 USD gegenüber 0,80 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 21,30 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Tesla wird am 17.07.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,40 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Faraday Future-Aktie im freien Fall: Anleger strafen Rettungsplan mit Abverkauf

Tesla-Konkurrent? So teuer wird wohl das erste E-Auto von Ferrari

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Dienstagmittag fester