Tesla Aktie News: Tesla am Dienstagvormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Tesla 786,10 EUR

-0,11% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie musste um 26.07.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 782,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 780,30 EUR aus. Bei 781,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 471 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 1.080,00 EUR. 27,53 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.07.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 536,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 45,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 845,42 USD an.

Am 20.07.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,93 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,00 Prozent auf 16.934,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 12,12 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

VW-Aktie gibt nach: Volkswagen-Chef Diess scheidet aus dem Vorstand aus

BMW: Mit Vollgas ins E-Zeitalter

CATL baut Akkus mit 1.000 Kilometer Reichweite - Tesla hat das Nachsehen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images