Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 290,90 EUR zu. Bei 291,60 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 281,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 52.154 Tesla-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (360,00 EUR) erklomm das Papier am 04.11.2021. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 19,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 193,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2022). Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 50,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 679,33 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 20.07.2022 vor. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.934,00 USD – ein Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 11.958,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Tesla am 19.10.2022 vorlegen.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,05 USD je Aktie.

