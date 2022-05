Tesla Aktie News: Tesla am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 675,30 EUR

2,13% Charts

News

Analysen

Das Papier von Tesla legte um 27.05.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 674,00 EUR. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 676,50 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 664,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 37.352 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 1.080,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 37,59 Prozent Luft nach oben. Bei 473,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.06.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 42,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 850,00 USD für die Tesla-Aktie.

Tesla ließ sich am 20.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 80,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.756,00 USD umgesetzt, gegenüber 10.389,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 25.07.2022 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 16,22 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ, S&P 500 & Co: Tesla-Aktie, Apple-Aktie, Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Für Tesla: Musk sucht auf Twitter nach neuer Rechtsabteilung - und erntet Kritik

Tesla-Aktie schlussendlich dennoch mit Gewinnen: Jefferies dampft Kursziel ein - Grünheide-Fabrik im Blick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images