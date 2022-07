Tesla Aktie News: Tesla am Mittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Tesla 777,90 EUR

Die Tesla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 27.07.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 778,50 EUR. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 784,90 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 777,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.289 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1.080,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2021). Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 27,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.07.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 536,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 45,03 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 845,42 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 20.07.2022 vor. In Sachen EPS wurden 2,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,93 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 16.934,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.389,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 63,00 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 19.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 12,22 USD je Aktie belaufen.

