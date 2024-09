Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Tesla im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 257,80 USD zu.

Die Tesla-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 257,80 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 259,36 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 257,32 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 2.232.591 Stück.

Am 12.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 270,93 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,09 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 138,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 85,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 196,38 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 23.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 USD, nach 0,85 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 24,93 Mrd. USD eingefahren.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 16.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 2,24 USD in den Büchern stehen haben wird.

