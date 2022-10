Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Tesla 226,10 EUR

1,85% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 226,75 EUR. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 223,70 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 224,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 55.602 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 360,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 37,01 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2022 bei 193,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 17,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 442,08 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 19.10.2022. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 21.454,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.757,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 4,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie: Warum noch keine Tesla-Akkus in Grünheide produziert werden können

Twitter-Aktie freundlich: Elon Musk will Twitter-Kauf wohl noch vor dem Wochenende abschließen

Experten warnen vor Konsequenzen für Peloton & Co.: Ein Absturz der Tesla-Aktie würde Zombie-Aktien zerstören