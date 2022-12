Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Vormittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Tesla 114,82 EUR

Das Papier von Tesla befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 116,40 EUR ab. Bei 116,40 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 5.229 Stück.

Am 04.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 357,53 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,44 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 113,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 432,27 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 19.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,62 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.454,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 13.757,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,07 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

