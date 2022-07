Tesla Aktie News: Tesla am Mittag höher

Aktien in diesem Artikel Tesla 821,00 EUR

1,90% Charts

News

Analysen

Um 28.07.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 806,40 EUR. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 807,40 EUR zu. Bei 807,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 9.233 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 markierte das Papier bei 1.080,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 25,33 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.07.2021 auf bis zu 542,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,62 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 845,42 USD an.

Am 20.07.2022 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,45 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent auf 16.934,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.958,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.10.2022 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 12,22 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Hitzewelle in Texas: Tesla bittet Kunden, das Laden in Spitzenzeiten zu vermeiden

Twitter-Aktie höher: Twitter terminiert Abstimmung über Musk-Deal auf 13. September

Trading Idee: Tesla - Abprall an Unterstützung um 760 USD?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: John Keeble/Getty Images