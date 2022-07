Tesla Aktie News: Anleger greifen bei Tesla am Donnerstagnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Tesla 819,00 EUR

Um 28.07.2022 16:22:00 Uhr sprang die Tesla-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 819,70 EUR zu. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 836,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 807,40 EUR. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 33.785 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.080,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 24,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 542,60 EUR. Dieser Wert wurde am 29.07.2021 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 51,07 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 845,42 USD.

Tesla veröffentlichte am 20.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,45 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.934,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 11.958,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Tesla am 19.10.2022 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 12,22 USD je Aktie aus.

