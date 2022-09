Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Tesla 292,30 EUR

-1,25% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 293,55 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 292,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 293,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 700 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 360,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2021 erreicht. 18,46 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 193,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 51,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 679,33 USD.

Tesla veröffentlichte am 20.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,48 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.958,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.934,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 19.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,10 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Nicht mehr kostenlos: Lidl und Kaufland bitten bei E-Auto-Ladesäulen ab jetzt zur Kasse

Musks Service-Offensive: Wann Tesla-Fahrer Anspruch auf 100 US-Dollar Kompensation haben

Tesla-Aktie dennoch im Plus: Stilllegung von Abfall-Lagerung - Land: Keine Folge des Brandes

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com