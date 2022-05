Tesla Aktie News: Tesla am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Tesla 727,20 EUR

Um 30.05.2022 09:22:00 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 729,00 EUR nach oben. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 732,80 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 732,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.958 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 1.080,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 32,50 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.06.2021 (473,10 EUR). Mit einem Kursverlust von 54,09 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 850,00 USD an.

Am 20.04.2022 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 18.756,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 80,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 10.389,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Tesla am 25.07.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 16,22 USD je Tesla-Aktie.

