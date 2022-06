Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 643,90 EUR

Das Papier von Tesla befand sich um 30.06.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 640,20 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 638,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 638,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 416 Stück.

Am 04.11.2021 markierte das Papier bei 1.080,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Am 09.07.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 523,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 22,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 847,50 USD aus.

Am 20.04.2022 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 3,22 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie eingefahren. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.756,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 80,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.389,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2022 terminiert.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 16,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

