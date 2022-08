Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Tesla 275,60 EUR

Um 04:22 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 277,15 EUR ab. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 275,10 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 280,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.948 Tesla-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (360,00 EUR) erklomm das Papier am 04.11.2021. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 23,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 193,20 EUR am 25.05.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 740,42 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 20.07.2022. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 16.934,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.958,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 41,61 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Tesla am 19.10.2022 präsentieren.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,98 USD je Aktie.

