Heute im FokusWall Street letztlich höher -- DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Diabetes-Pille von Novo Nordisk darf in EU auch fürs Herz vermarktet werden. Weniger eigene RTL-Aktien angedient als geplant. US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine - erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt. Analysten zeigen sich nach Apple-Keynote deutlich ernüchtert. Trump: Russland-Sanktionen nur bei Nato-Zöllen gegen China.
