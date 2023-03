AIXTRON-Aktie gibt nach Rückschlag wieder Gas: Analyst sieht Kaufchance

Die Papiere des Chip-Ausrüsters erholen sich am Freitag via XETRA zeitweise um 3,72 Prozent auf 28,71 Euro, in der Spitze ging es bis auf 28,84 Euro hoch. Damit konnten sie die 100- und 50-Tage-Linien doch noch halten.

Warburg-Experte Malte Schaumann sah den schwachen Donnerstag bei AIXTRON als Kaufchance. Auslöser sei wie bei anderen aus dem Bereich Siliziumkarbid (SiC) der Investorentag von Tesla gewesen, so Schaumann. Der Elektroautobauer habe eine Folie gezeigt, wonach in der Modellreihe beziehungsweise dem Antriebsstrang der nächsten Generation drei Viertel weniger SiC-Komponenten verbaut werden sollen.

Bei der Beurteilung der Konsequenzen müsse man aber genau hinschauen, erklärte der Experte. So sei beispielsweise die Referenzgröße für das Reduktionsziel völlig unklar. Man dürfe jedoch annehmen, dass sich die Texaner auf seit 2017 im Modell 3 verbaute SiC-Module der zweiten Generation von STMicroelectronics bezögen. Die dritte Generation habe bereits klare Vorteile gebracht, die die vierte Generation nun nochmals ausbaue. Der Erfolgsweg von SiC bleibe vom Tesla-Statement unbeirrt./ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: AIXTRON SE