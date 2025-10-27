Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusHandelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen schließen stärker -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT, Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
US-Inflation steigt weniger als erwartet. VW: Keine Produktionsausfälle kommende Woche. Ford verdient Milliarden. Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen. VINCI wächst in allen Segmenten. Holcim mit weniger Umsatz und stabilem Betriebsgewinn. Newmont: Gewinn und Umsatz liegen über den Erwartungen. Siltronic-Aktie gefragt: Wettbewerber spricht von hoher Wafer-Nachfrage.
Umfrage
Welches Zahlungsmittel bevorzugen Sie?