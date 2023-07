The Social Chain Aktie News: Hausse bei The Social Chain am Dienstagnachmittag

Kurs der The Social Chain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von The Social Chain. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 24,2 Prozent auf 0,470 EUR zu.

Das Papier von The Social Chain konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 24,2 Prozent auf 0,470 EUR. Bei 0,700 EUR erreichte die The Social Chain-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,570 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 561.395 The Social Chain-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2022 auf bis zu 11,200 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der The Social Chain-Aktie ist somit 2.282,979 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,312 EUR fiel das Papier am 24.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die The Social Chain-Aktie mit einem Verlust von 33,617 Prozent wieder erreichen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.09.2023 terminiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 12.09.2024.

Redaktion finanzen.net

