thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 3,49 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 3,49 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,49 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,49 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 127.725 thyssenkrupp-Aktien.

Bei einem Wert von 7,37 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2023). Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 52,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,142 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 5,08 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,56 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 9,60 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 19.11.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 20.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,139 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

