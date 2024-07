thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 4,10 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,10 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 885.930 thyssenkrupp-Aktien.

Am 14.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,52 EUR an. Mit einem Zuwachs von 83,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,97 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,29 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,13 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,32 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,415 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

