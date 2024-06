thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit Kursabschlägen

thyssenkrupp im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,60 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,60 EUR ab. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,59 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 78.242 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 7,54 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.02.2024 (4,29 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,150 EUR. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,13 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 9,06 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 10,11 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 14.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,416 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

