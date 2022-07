thyssenkrupp Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von thyssenkrupp

Um 05.07.2022 16:22:00 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 6,3 Prozent auf 4,97 EUR. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,82 EUR. Bei 5,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 5.675.372 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 4,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 3,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,16 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 11.05.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.599,00 EUR – ein Plus von 23,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8.577,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 11.08.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 1,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG