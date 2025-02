thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Vormittag an

thyssenkrupp im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 4,60 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 4,60 EUR. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,63 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,61 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 174.090 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 5,67 EUR erreichte der Titel am 12.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 39,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,13 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 19.11.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,70 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,23 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,03 Prozent auf 8,81 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 17.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,666 EUR fest.

