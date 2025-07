thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 9,82 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 9,82 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,80 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 9,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 216.152 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 10,95 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,53 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 2,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 71,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,150 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,00 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,511 EUR je Aktie.

