thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 6,42 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 6,42 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 6,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 555.490 thyssenkrupp-Aktien.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,97 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.12.2022 auf bis zu 5,47 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 17,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 9,63 EUR an.

thyssenkrupp ließ sich am 22.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,23 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.812,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 12.02.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,732 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

