thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 6,46 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 6,46 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,48 EUR. Bei 6,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.026 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 5,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,63 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 22.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,23 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,62 Prozent auf 8.812,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.568,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.02.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 12.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,732 EUR je Aktie aus.

