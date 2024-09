thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagnachmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 2,92 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 2,92 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 2,90 EUR. Bei 3,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 3.034.648 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2023 auf bis zu 7,37 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 60,41 Prozent niedriger. Am 09.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 0,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,73 EUR an.

thyssenkrupp veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,13 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,56 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte thyssenkrupp am 19.11.2024 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 20.11.2025 präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,153 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

