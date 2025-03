thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp knickt am Montagnachmittag ein

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 6,5 Prozent bei 8,52 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 6,5 Prozent auf 8,52 EUR ab. Bei 8,41 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 9,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.978.785 Stück gehandelt.

Am 07.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 207,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,77 EUR.

Am 13.02.2025 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,50 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,28 Prozent auf 7,83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 19.05.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,676 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

