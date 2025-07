thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagvormittag stärker

So entwickelt sich thyssenkrupp

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 11,12 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 11,12 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 11,23 EUR zu. Bei 11,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 189.538 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,42 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 2,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,10 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,150 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 15.05.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2025 terminiert. Am 06.08.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,497 EUR je Aktie aus.

