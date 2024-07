thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

So entwickelt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 4,02 EUR.

Im XETRA-Handel kam die thyssenkrupp-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 4,02 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,06 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,02 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 27.669 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 7,52 EUR. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 87,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,97 EUR am 28.06.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,98 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von -0,36 EUR vermeldet. Mit einem Umsatz von 9,06 Mrd. EUR, gegenüber 10,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,32 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. thyssenkrupp dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,330 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

