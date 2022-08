thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 5,85 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,84 EUR ein. Mit einem Wert von 5,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 373.457 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 11,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,82 EUR am 05.07.2022. Mit einem Kursverlust von 21,32 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,94 EUR aus.

thyssenkrupp gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,32 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 10.599,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.577,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 17.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. thyssenkrupp dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 23.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Ausblick: thyssenkrupp präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

thyssenkrupp-Aktie fester: Krupp-Stiftung hält Einstieg von NRW bei thyssenkrupp-Stahlsparte für möglich

Experten sehen bei thyssenkrupp-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: thyssenkrupp AG