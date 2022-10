thyssenkrupp Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von thyssenkrupp

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 2,7 Prozent auf 4,75 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,69 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.316.168 thyssenkrupp-Aktien.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 58,21 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 4,17 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 13,84 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,91 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 11.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte thyssenkrupp ein EPS von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.950,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.676,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte thyssenkrupp am 17.11.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von thyssenkrupp.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,75 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf S&P 500 (PF3TEQ) - kurzfristige Erholung

Hot Stocks heute: Märkte: Crash oder Rettung - thyssenkrupp ist zu tief gefallen

thyssenkrupp-, Salzgitter-, voestalpine-Aktien tiefrot: JPMorgan-Skepsis schickt Stahlwerte auf Talfahrt

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: thyssenkrupp AG