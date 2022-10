thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Vormittag ins Minus

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 4,77 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 4,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 117.719 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 4,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 14,42 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,91 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 11.08.2022. Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 10.950,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.676,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,21 Prozent gesteigert.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 17.11.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 23.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,75 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG