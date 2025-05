thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag billiger

Kurs der thyssenkrupp

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 10,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 10,10 EUR ab. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 10,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.073.678 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 10,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 7,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 72,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,157 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 13.02.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,83 Mrd. EUR.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q2 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,664 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

So schätzen die Analysten die thyssenkrupp-Aktie im April 2025 ein

thyssenkrupp-Aktie dennoch in Rot: Neuer U-Boot-Auftrag aus Singapur für thyssenkrupp Marine Systems

thyssenkrupp Stahl: Hoffnung für Kreuztaler Werk - thyssenkrupp-Aktie stabil