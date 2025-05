thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Montagnachmittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 9,98 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 9,98 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 4.034.280 Stück.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 10,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Bei 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,157 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,13 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 13.02.2025 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. thyssenkrupp hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,50 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,28 Prozent auf 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,18 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. thyssenkrupp dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,664 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

