thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 3,35 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 3,35 EUR ab. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,33 EUR ein. Bei 3,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 504.248 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Bei 7,48 EUR erreichte der Titel am 05.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 122,96 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,23 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 3,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,93 EUR.

Am 15.05.2024 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,60 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Am 20.11.2025 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,147 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

