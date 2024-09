thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp steigt am Freitagnachmittag stark

So entwickelt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 5,4 Prozent.

Um 15:51 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,4 Prozent auf 2,97 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 2,98 EUR. Bei 2,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.231.720 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,37 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 147,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,77 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,73 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 15.05.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.11.2025.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,153 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

